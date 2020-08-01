Бриндамор: Хэмилтон однозначно становится лучше, но он пока не может играть

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор подтвердил, что защитник Даги Хэмилтон не поможет клубу в первом матче серии плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Даги однозначно становится лучше, но он не может играть, так что завтра его не будет. Будем надеяться, но мы точно не будем его торопить. Но если он будет близок к возвращению, то вернётся. Понимаем важность его нахождения в составе. Для нас это очень и очень большая потеря, так что мы хотим его скорейшего возвращения», ─ приводит слова Бриндамора пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности — "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона. Однако 17 января Даги получил перелом малоберцовой кости и не смог восстановиться к началу плей-офф.