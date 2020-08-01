Ларионов: матчи с «Сочи» оставили хорошее впечатление. Ребятам удалось преодолеть волнение

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов подвёл итоги двух контрольных матчей с «Сочи» на сборе перед турниром Sochi Hockey Open.

«Матчи в целом оставили хорошее впечатление. Большинство ребят на таком уровне раньше не играли, им удалось преодолеть первое волнение, тем важнее победа в плане психологии. Каким будет матч с «Сочи» на турнире? Конечно, этот уже немного другое — все будут выходить сильнейшими составами, включая нас, есть интересная конкуренция.

Понравились командный дух и выполнение задания. Ребята дорожили шайбой, несмотря на давление — мы заранее просили, чтобы не было простых отбросов в сложных ситуациях. Надо было оставаться терпеливыми, давать шайбе находить адресата. Они с этим справились.

За предыдущий матч ребят поблагодарил. Бывают поражения, но из них можно извлечь моменты, которые возможно исправить. Ребята играли спокойнее, не уступали борьбу. Да, ошибки были и рано говорить о каком-то успехе, это только первые шаги, но потихоньку начинает работать контроль шайбы», ─ цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.