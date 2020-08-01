Вратарь ЦСКА Корепанов: хочу доказать тренерам, что я достоин играть на уровне КХЛ

Голкипер ЦСКА Артём Корепанов рассказал о возвращении в «армейский» клуб и восстановлении после травмы.
«Прошлый сезон у меня сложился весьма своеобразно. В Тольятти провёл несколько матчей. Потом произошёл обмен в Орск, это Южный Урал, Оренбургская область. Там начал играть и получил травму колена. Честно, считаю сезон неудовлетворительным.
После травмы было достаточно тяжело, полгода не выходил на площадку. Сейчас набираю физическую форму и стараюсь всё вспоминать на льду. Тренерский штаб с большим пониманием отнёсся ко мне и очень здорово помогает восстанавливаться и физически, и психологически.
Из хороших новостей – возвращение в ЦСКА. Ребята все знакомые. Атмосфера у нас в раздевалке прекрасная, рабочая. Впереди — контрольные матчи, посмотрим кто на что способен. Меня вновь подключают к тренировкам с основной командой. Прежде всего хочу доказать себе, что могу выступать на уровне первой команды. Доказать тренерам через матчи в ВХЛ, что достоин играть на уровне КХЛ», ─ приводит слова Корепанова пресс-служба клуба.
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