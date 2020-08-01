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«Ак Барс» ─ «Нефтехимик»: Фисенко подрался с Граборенко

«Ак Барс» ─ «Нефтехимик»: Фисенко подрался с Граборенко
Хоккей / КХЛ 0

В контрольном матче в Казани на «Татнефть-Арене» встречаются «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» (счёт ─ 2:0, завершился второй период).

В первом периоде произошла драка между форвардом «Ак Барса» Михаилом Фисенко и защитником гостей Романом Граборенко. Хоккеисты обменялись ударами, после чего пожали друг другу руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

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