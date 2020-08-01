Вайсфельд: у Кольцова была яркая карьера, но полностью свой талант он всё же не реализовал

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что бывшие защитники сборной России Кирилл Кольцов, Илья Никулин и Евгений Медведев объявили о завершении карьеры.
«Все перечисленные игроки имели очень большие контракты, когда находились в хорошей форме, на пике карьеры. Тем более что амплуа у них действительно дефицитное и востребованное — защитник первой пары с хорошим броском при розыгрыше большинства.
Понятно, люди привыкли к очень солидным деньгам. И ниже определённой планки опускаться не хотят. А сейчас им этих денег не дают. Уверен, Никулин и Медведев без проблем нашли бы команду, если бы действительно играть хотели.
К примеру, Медведев — хороший защитник? Да! А за 120 миллионов? Нет. Вот если за 20 — просто супер! Вот о чем тут речь идёт. Но Никулин с Медведевым — заслуженные люди, они вправе оценивать себя высоко. А если бы просто хотели оставаться в хоккее, играли бы до сих пор. На самом деле все игроки уровня КХЛ хорошие. Вопрос — за какие деньги они согласны выступать.
У Кольцова немного другая ситуация. Считаю Кирилла одним из самых талантливых российских защитников. У него была очень яркая карьера. Лучший бомбардир среди наших игроков обороны, побил рекорд Вячеслава Фетисова. Но у Кольцова сложный характер. Из-за этого он не реализовал свой талант, мне кажется. Хотя многие позавидовали бы такой карьере», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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