Лундквист начал в стартовом составе 128-й подряд матч в Кубке Стэнли

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист начал с первых минут встречу плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, шведский голкипер начал в стартовом составе 128-й матч Кубка Стэнли подряд, и это третья по длительности полоса в истории. Впереди — Мартин Бродо (194 матча) и Патрик Руа (137).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE-трансляцию.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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