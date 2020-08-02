Кубалик стал первым новичком в истории «Чикаго», который набрал 5 очков в матче плей-офф

В Эдмонтоне состоялся первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Чикаго Блэкхоукс», матч закончился со счётом 6:4 в пользу «ястребов».
В составе победителей лучшей результативностью отметился Доминик Кубалик, который забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Таким образом, ему удалось стать первым новичком в истории «Чикаго», которому удалось набрать 5 очков в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежат Стиву Лармеру, который набрал 4 (1+3) очка за игру.
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«Чикаго» повёл в серии до трёх побед. Следующая игра состоится 4 августа, начало – 5:30 мск.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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