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Лундквист: я сочувствую Шестёркину, но просто счастлив, что получил возможность играть

Лундквист: я сочувствую Шестёркину, но просто счастлив, что получил возможность играть
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в первом матче 1\8 финала плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3). Напомним, российский вратарь Игорь Шестёркин пропустил встречу по неизвестной причине. Известный журналист Дэн Розен сообщил в «Твиттере», что Шестёркин должен вернуться в строй со дня на день.

«Я сочувствую Игорю, и мы посмотрим, что произойдёт здесь в ближайшие пару дней, но я просто счастлив, что получил возможность играть. Мне это нравится. Мне нравится быть там, чтобы соревноваться. Очевидно, что мы не выиграли, но я думаю, что мы сделали много хороших вещей. Мы посмотрим видео, узнаем что-то из этого, и я уверен, что в следующем матче мы будем лучше», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Следующий матч состоится 3 августа, начало – 19:00 мск.

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