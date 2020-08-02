Александр Овечкин присутствует на матче «Питтсбург» — «Монреаль». Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присутствует на первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ, где «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Монреаля».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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