«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии. Шайфли и Лайне получили травмы
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «огоньков» со счётом 4:1.
«Джетс» открыли счёт на девятой минуте матча усилиями Эндрю Коппа. Результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Дмитрий Куликов. До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором отрезке «Калгари» забросил три шайбы в ворота Коннора Хеллебайка. Последовательно отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер и Микаэль Баклунд. Окончательный счёт установил Эндрю Манджапане, поразивший пустые ворота в третьем периоде.
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Лаури, Куликов) – 08:51' (5x5) 1:1 Годро (Монахан, Линдхольм) – 27:06' (5x4) 2:1 Ридер (Броди) – 32:51' (5x5) 3:1 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 38:14' (5x4) 4:1 Манджапане – 58:19' (en)
В ходе матча травмы получили ведущие форварды «Виннипега» — Марк Шайфли и Патрик Лайне. Оба игрока не доиграли встречу.
Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли получил тяжёлую травму в матче с «Калгари»
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