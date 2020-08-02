Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии. Шайфли и Лайне получили травмы

«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии. Шайфли и Лайне получили травмы
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «огоньков» со счётом 4:1.

«Джетс» открыли счёт на девятой минуте матча усилиями Эндрю Коппа. Результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Дмитрий Куликов. До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором отрезке «Калгари» забросил три шайбы в ворота Коннора Хеллебайка. Последовательно отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер и Микаэль Баклунд. Окончательный счёт установил Эндрю Манджапане, поразивший пустые ворота в третьем периоде.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Лаури, Куликов) – 08:51' (5x5)   1:1 Годро (Монахан, Линдхольм) – 27:06' (5x4)   2:1 Ридер (Броди) – 32:51' (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 38:14' (5x4)   4:1 Манджапане – 58:19' (en)

В ходе матча травмы получили ведущие форварды «Виннипега» — Марк Шайфли и Патрик Лайне. Оба игрока не доиграли встречу.

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли получил тяжёлую травму в матче с «Калгари»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020