Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли получил тяжёлую травму в матче с «Калгари»

В эти минуты в США на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Идёт первый период – в счёте ведут номинальные гости 1:0.

На 6-й минуте первого периода тяжёлую травму получил 27-летний канадский нападающий «Виннипега» Марк Шайфли. В результате удара сзади у борта от Мэттью Ткачука игрок «Виннипега» получил повреждение ноги и не смог покинуть площадку без помощи партнёров.

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В прошедшем регулярном сезоне Марк Шайфли принял участие в 71 встрече за «Виннипег», набрав 73 (29+44) очка при показателе полезности «+2» и 2 минутах штрафа.