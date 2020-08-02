Ткачук — о нанесении травмы Шайфли: это был несчастный случай. Чувствую себя отвратительно

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук после победы в первом матче серии плей-ин с «Виннипег Джетс» (4:1) прокомментировал один из ключевых эпизодов встречи.

На третьей минуте матча канадский форвард пытался применить силовой приём против первого центрального нападающего «Джетс» Марка Шайфли. Лидер «Виннипега» пытался избежать столкновения, но неудачно ударился о борт, получил травму и на лёд не вернулся.

«Мы вместе с Марком тренируемся у одного тренера Гэри Робертса. Очень плохо для хоккея, когда игрок уровня Шайфли получает травму. Что касается самого силового приёма, то это был несчастный случай. Я чувствую себя отвратительно», — приводит слова Ткачука журналистка Кристен Андерсон.

Видео доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».