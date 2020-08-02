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Тренер «Монреаля» — о сейвах Прайса после бросков Малкина: вратарь удержал нас в матче

Тренер «Монреаля» — о сейвах Прайса после бросков Малкина: вратарь удержал нас в матче
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал победу в первом матче серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) и игру голкипера Кэри Прайса, отразившего восемь бросков в исполнении Евгения Малкина.

«Я не знаю, нервничал ли Прайс, но «Питтсбург» начал игру очень мощно. В первом периоде у наших ворот был настоящий шторм, Кэри сделал три классных спасения после бросков Малкина. Он проделал отличную работу, дал нас шанс, удержал в матче.

Мне очень понравилось, что мы были сфокусированы и сохраняли внимание на протяжении всей игры. Что касается овертайма, то если вы боитесь проиграть, то проиграете. А если у вас есть решимость и смелость, то можете выиграть — именно это я и сказал своим хоккеистам», — приводит слова Жюльена RDS.

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