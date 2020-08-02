Sportsnet: сначала «Монреаль» продал Ковальчука и других, а теперь избил «пингвинов»
Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Джастин Бурн прокомментировал победу «Монреаль Канадиенс» в стартовом матче серии плей-ин c «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).
«Руководство «Монреаля» явно считало, что нынешний год не будет удачным, и продало Ковальчука, а также других игроков, в том числе Сканделлу, Томпсона и Казинса. После этого команда четыре месяца не играла, затем вернулась и избила абсолютно здоровых «пингвинов», причём «Монреаль» вёл с разницей в две шайбы. Это было особенное зрелище, особенно это касается обороны», — отметил Бурн.
Напомним, Илья Ковальчук провёл в «Монреале» часть регулярного чемпионата сезона-2019/2020, однако перед дедлайном был обменян в «Вашингтон Кэпиталз».
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