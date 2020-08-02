National Post: «Виннипегу» нельзя отвлекаться на месть Ткачуку, который стал героем серии

Обозреватель канадского издания National Post Уэс Гилбертсон прокомментировал эпизод в первом матче серии плей-ин между «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс», когда форвард «огоньков» Мэттью Ткачук травмировал одного из лидеров соперника, Марка Шайфли.

«Все знали, что Мэттью Ткачук рано или поздно станет героем, главной темой серии между «Калгари» и «Виннипегом». Это не заняло много времени. Не прошло и пяти минут с начала первого матча, как он отправил в борт Марка Шайфли. На пустом стадионе можно было услышать, как тренер «Джетс» Пол Морис кричит на игрока «Флэймз». «Калгари» впечатляюще выиграл матч, а «Виннипег» потерял двух ключевых хоккеистов.

Ткачук сказал, что эпизод с Шайфли был несчастным случаем, но Морис на это не купился, сказав, что был грязный приём. Сначала этот момент казался невинным столкновением, но игрок «Виннипега» сразу схватился за левую ногу. Было слышно, как кто-то спрашивал, потребуются ли носилки. На грязный удар это не было похоже, но контакт между коньком Ткачука и левой ногой Шайфли, похоже, был. Но «реактивщики» не могут позволить себе отвлекаться на месть, им нужно выиграть три матча из четырёх, чтобы пройти дальше», — отметил Гилбертсон.