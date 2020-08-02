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Главный тренер «Виннипега»: Ткачук сыграл крайне грязно. Он мог закончить карьеру Шайфли

Главный тренер «Виннипега»: Ткачук сыграл крайне грязно. Он мог закончить карьеру Шайфли
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис после поражения в первом матче серии плей-ин с «Калгари Флэймз» (1:4) обрушился с критикой на лидера соперника Мэттью Ткачука.

На третьей минуте матча канадский форвард пытался применить силовой приём против первого центрального нападающего «Джетс» Марка Шайфли. Лидер «Виннипега» пытался избежать столкновения, но, уходя от силового приёма, неудачно оставил ногу у борта, в результате чего удар Ткачука пришёлся в незащищённое место. Марк получил травму и на лёд не вернулся.

«Это был намеренный силовой приём. Ткачук сыграл крайне грязно и мог закончить карьеру Шайфли. Если вы посмотрите эпизод крупным планом с камеры на синей линии, то увидите удар коньком по ахиллу. Грязный, очень грязный удар по ноге», — приводит слова Мориса журналист Грег Вышински.

Ранее сам Ткачук прокомментировал один из ключевых эпизодов встречи. По словам канадского форварда, он чувствует себя отвратительно, но считает момент несчастным случаем.

Ткачук — о нанесении травмы Шайфли: это был несчастный случай. Чувствую себя отвратительно
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