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Ковальчук: не играл в плей-офф НХЛ с 2012 года. Тогда было очень весело

Ковальчук: не играл в плей-офф НХЛ с 2012 года. Тогда было очень весело
Хоккей / НХЛ 0

37-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мыслями о предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли, в котором «столичные» получат одно из сеяных мест.

«Сейчас ситуация комфортная. Знаю одноклубников, мы можем проводить много времени вместе. Это здорово, потому что у нас отличная команда, я знаком с главным тренером Тоддом Рирденом ещё по совместной игре в «Атланте Трэшерз». Он рассказал, в каких ситуациях буду выходить на лёд и чего он хочет от меня. Так что мне просто нужно быть собой, делать вещи, которые умею, и помогать команде. Считаю, Кубок Стэнли — это трофей, который завоевать сложнее всего. Нам нужно просто много работать, быть как семья, и тогда будут происходить хорошие вещи.

Да, я не играл в плей-офф с 2012 года, когда мы с «Нью-Джерси» дошли до финала. Тогда нам было очень весело и интересно. У нас была отличная команда, на нас никто не ставил почти в каждой серии, но мы нашли способ попасть в финал. Сейчас всё это уже история. Нынешний плей-офф будет отличаться от того, к чему все привыкли. У нас достаточно опыта и голода. У нас есть те, кто действительно хочет победить. С нетерпением ждём начала», — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

В 2012 году, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз», Илья набрал 19 (8+11) очков в 23 матчах плей-офф, но «дьяволы» проиграли финал «Лос-Анджелес Кингз» (2-4).

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