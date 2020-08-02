Судзуки: «Монреаль» никто не воспринимал всерьёз, не видели в нас серьёзных соперников
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал победу в стартовом матче серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).
«Мало кто видел в «Монреале» настоящих соперников, никто не воспринимал всерьёз. Но мы хотим доказать, что можем сражаться с кем угодно. Впрочем, это лишь первый шаг. Во втором матче «Питтсбург» вернётся и будет ещё сильнее. Что касается игры в меньшинстве, меня выпускали, когда мы играли втроём, я был единственным нападающим. Приятно, что тренер доверяет в такой ситуации», — приводит слова Судзуки RDS.
Ранее главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен прокомментировал победу в первом матче серии плей-ин с «Питтсбургом» и игру голкипера Кэри Прайса, отразившего восемь бросков в исполнении Евгения Малкина.
Тренер «Монреаля» — о сейвах Прайса после бросков Малкина: вратарь удержал нас в матче
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