Судзуки: «Монреаль» никто не воспринимал всерьёз, не видели в нас серьёзных соперников

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал победу в стартовом матче серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).

«Мало кто видел в «Монреале» настоящих соперников, никто не воспринимал всерьёз. Но мы хотим доказать, что можем сражаться с кем угодно. Впрочем, это лишь первый шаг. Во втором матче «Питтсбург» вернётся и будет ещё сильнее. Что касается игры в меньшинстве, меня выпускали, когда мы играли втроём, я был единственным нападающим. Приятно, что тренер доверяет в такой ситуации», — приводит слова Судзуки RDS.

Ранее главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен прокомментировал победу в первом матче серии плей-ин с «Питтсбургом» и игру голкипера Кэри Прайса, отразившего восемь бросков в исполнении Евгения Малкина.