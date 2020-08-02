Защитник ЦСКА Науменков: очень замотивирован, учитывая личные результаты прошлого года

Защитник ЦСКА Михаил Науменков рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.



«Прошлый сезон не только необычно закончился, но и начался. Пропустил начало чемпионата, потом остался без его концовки. Сложившуюся ситуацию все восприняли адекватно. Рад, что выиграли первое место. Любому спортсмену это всегда приятно.



К предсезонным сборам готовился, как и все. На самоизоляции купил тренажёры и занимался. Ещё катался на велосипеде за городом. Играл в футбол. Старался не сидеть на месте. Сейчас начали тренироваться. Чувствую, что нам дают ещё не максимальные нагрузки. Идёт период адаптации после длительного перерыва.



Мне нужно улучшить игру с шайбой, физическую подготовку и выполнять установки тренерского штаба. Учитывая личные результаты прошлого года, я очень мотивирован», — цитирует Науменкова пресс-служба ЦСКА.

Источник: Шалунов и Науменков в новом сезоне заработают в ЦСКА 55 млн рублей на двоих