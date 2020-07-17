Источник: Шалунов и Науменков в новом сезоне заработают в ЦСКА 55 млн рублей на двоих

Нападающий Максим Шалунов, продливший контракт с ЦСКА, заработает в следующем сезоне 30 млн рублей (без учёта бонусов), сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Новый контракт игрока с клубом рассчитан на один сезон.

Также сообщается, что защитник Михаил Науменков в следующем сезоне заработает 25 млн рублей. Таким образом, Шалунов и Науменков в новом сезоне заработают в ЦСКА 55 млн рублей на двоих.

27-летний Науменков большую часть карьеры защищает цвета ЦСКА. В минувшем сезоне, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, хоккеист провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и сделал пять результативных передач. В плей-офф Науменков принял участие в двух матчах. В среднем за матч Михаил проводил на льду меньше 14 минут.

Максим выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/2018. За это время он стал обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России и дважды чемпионом России. В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.