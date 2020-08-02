«Спартак» начал сбор в Московской области и договорился о трёх контрольных матчах

Хоккеисты «Спартака» сегодня, 2 августа, начали тренировочный сбор на базе многопрофильного спортивного комплекса «Пересвет» в Московской области, информирует пресс-служба московского клуба.
В ближайшие две недели красно-белые будут работать на «земле» и на льду, выполнят большой объём необходимой тактической и технической работы. Тренировочный процесс будет разбит на микроциклы — после четырёх дней интенсивной работы игроки получат день отдыха. Состав команды постепенно стабилизируется, после разрешения медицинского департамента «Спартака» к занятиям приступают игроки, находившиеся на изоляции.
После возвращения со сбора в Пересвете красно-белые проведут серию контрольных матчей в Москве с клубами КХЛ. В настоящее время существуют предварительные договорённости о проведении контрольных встреч с «Авангардом», «Витязем» и «Амуром».
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