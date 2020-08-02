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Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне впервые за 10 лет не вышел в старте на матч плей-офф

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне впервые за 10 лет не вышел в старте на матч плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне остался на скамейке запасных в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Аризоной Койотс» (идёт первый период, счёт ─ 3:0 в пользу «Аризоны»). Вместо него место в воротах занял Юусе Сарос.

Таким образом, прервалась серия из 89 матчей, когда Ринне был стартовым голкипером «Предаторз» в плей-офф. Эта серия длилась с 2010 года.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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