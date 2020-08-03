Иван Проворов стал третьей звездой матча «Бостон» — «Филадельфия»
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой «лётчиков» со счётом 4:1 (0:0, 1:3, 0:1). «Филадельфия» повела 1-0 в серии до трёх побед.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей — он поучаствовал в атаке, которая закончилась победным голом. В итоге он был признан третьей звездой матча. Первой звездой матча стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт. Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль, который набрал 2 (1+1) очка.
В нынешнем сезоне НХЛ Проворов провёл 69 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 23 результативные передачи.
Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон»
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