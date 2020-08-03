Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился второй игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять матчей серий плей-ин.
«Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» со счётом 3:4. «Хищники» едва не отыгрались со счёта 0:3.
«Бостон Брюинз» уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 1:4. Иван Проворов отметился голевым пасом.
«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.
«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» — 0:2.
«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Миннесоте Уайлд» — 0:3.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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