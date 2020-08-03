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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился второй игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять матчей серий плей-ин.

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» со счётом 3:4. «Хищники» едва не отыгрались со счёта 0:3.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Экман-Ларссон (Холл, Степан) – 07:59' (5x5)   0:2 Дворак (Кессел, Холл) – 10:52' (5x5)   0:3 Келлер (Дворак, Кессел) – 15:42' (5x4)   1:3 Форсберг – 19:57' (4x3)   1:4 Грабнер – 36:25' (4x5)   2:4 Эллис (Джохансен, Йози) – 40:30' (5x5)   3:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 48:56' (5x4)

«Бостон Брюинз» уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 1:4. Иван Проворов отметился голевым пасом.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Раффль (Санхайм) – 25:33' (5x5)   0:2 Томпсон (Раффль, Проворов) – 29:31' (5x5)   1:2 Вагнер (Нордстрём, Макэвой) – 38:51' (5x5)   1:3 Майерс (Ворачек) – 38:59' (5x5)   1:4 Лотон (Хейз) – 44:07' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (Шенн, О'Райлли) – 16:46' (5x4)   1:1 Грейвз (Рантанен) – 45:33' (5x5)   2:1 Кадри (Ландеског, Маккиннон) – 59:59' (5x4)

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» — 0:2.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
03 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Аткинсон (Джонс, Савар) – 41:05' (5x5)   0:2 Веннберг (Фолиньо, Аткинсон) – 59:41' (en)

«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Миннесоте Уайлд» — 0:3.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
03 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Стаал, Паризе) – 02:50' (5x4)   0:2 Сперджен (Стаал) – 30:24' (5x4)   0:3 Сперджен (Эрикссон Эк, Койву) – 59:13' (en)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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