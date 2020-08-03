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Торторелла: Корписало был очень хорош. У «Коламбуса» два отличных голкипера

Торторелла: Корписало был очень хорош. У «Коламбуса» два отличных голкипера
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвёл итоги встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0).

«Корписало был очень хорош. Собственно, хороши сегодня были оба вратаря. Как я уже неоднократно говорил, у нас два отличных голкипера, и если бы не они, то нас бы здесь, на этой стадии сезона, попросту не было.

Мы провели в таком стиле уже очень много матчей: с разницей в одну шайбу или вничью перед началом третьего периода. Мы видели, что в предыдущих матчах этих двух дней арбитры насвистели кучу удалений, и поэтому приложили массу усилий, чтобы играть правильно: работать ногами, держать клюшки внизу, играть в силовой хоккей без нарушений. У соперника слишком опасное большинство, чтобы давать ему много шансов», — цитирует Тортореллу официальный сайт лиги.

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