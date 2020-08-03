Еронко — об «Омских Ястребах»: победа на турнире в Уфе и близко не была целью

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко оценил выступление «Омских Ястребов» на турнире «Кубок Салавата Юлаева».



«Приятно, что «Ястребы» одержали победу на турнире, но она и близко не была целью. Целью было проверить сильно обновлённую команду с большим числом дебютантов МХЛ на этом уровне. Именно поэтому весь турнир тренерский штаб выпускал четыре звена в очерёдность вне зависимости от игровых ситуаций.



Все четыре звена выходили и в большинстве, и в меньшинстве, и на ключевые моменты. В итоге все игроки получали по 13-17 минут игрового времени, каждому был предоставлен шанс себя проявить. Мы привезли на турнир 28 хоккеистов (ещё пятеро остались в Омске набирать форму), 25 из них – полевые, и каждый из них сыграл как минимум три матча. Вратари тоже получили минимум по одной игре.



Очень интересно было посмотреть на то, как проявят себя на новом для себя уровне парни 2004 года рождения – Трикозов и Газизов. Они оставили хорошее впечатление, справляясь с большинством задач, хотя им всего по 16 лет. И мы обязательно заиграем ещё несколько 16-летних как на предсезонке, так и в регулярном чемпионате – в 2004 году у нас хватает сильных ребят.



Машков, Савченко и Черников показали, что готовы сделать следующий шаг и выйти на первые роли после перевода ряда ребят в ВХЛ и КХЛ. То же самое касается и Давыдова с Мурылёвым. Про Мигура немногочисленные приехавшие в Уфу скауты спрашивали: «Он у вас что, из КХЛ приехал?» Он не знает, что такое «прокат», и всегда идёт до конца. Порадовали те, кто был у нас на просмотре: выступавший ранее в Канаде Барахтин, признанный лучшим нападающим турнира, и игравший в прошлом сезоне за нашу юниорскую команду Холодилин, который сумел сделать серьёзный скачок в своём развитии», — цитирует Еронко официальный сайт «Авангарда».