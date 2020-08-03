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Кожевников: играть только в двух городах — бред. Клубы КХЛ должны выступать дома

Кожевников: играть только в двух городах — бред. Клубы КХЛ должны выступать дома
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предложение трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова провести чемпионат КХЛ в двух городах, наподобие того, как это организовано в НХЛ.

«На мой взгляд, это полный бред. Зачем вообще что-то изобретать? Футбольный чемпионат возобновился, завершился. Через несколько дней стартует новый сезон. Домашние матчи команда проводит дома, на своём стадионе, при своих болельщиках. Как можно собрать команды в одном городе и проводить там турнир? Кто будет ходить на эти матчи? Или играть без зрителей? В общем, логики нет никакой. И футбол, и хоккей — для зрителей.

Пока есть такая необходимость, на всех аренах будут соблюдаться все меры предосторожности в период этой эпидемиологической обстановки. Да, пока не будет возможности играть при полных аренах, тем не менее все команды должны играть в своих городах и на своих домашних аренах», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Давыдов — о сезоне КХЛ: можно взять вариант НХЛ, например, собрать клубы в Москве и Казани
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