Кожевников: играть только в двух городах — бред. Клубы КХЛ должны выступать дома

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предложение трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова провести чемпионат КХЛ в двух городах, наподобие того, как это организовано в НХЛ.
«На мой взгляд, это полный бред. Зачем вообще что-то изобретать? Футбольный чемпионат возобновился, завершился. Через несколько дней стартует новый сезон. Домашние матчи команда проводит дома, на своём стадионе, при своих болельщиках. Как можно собрать команды в одном городе и проводить там турнир? Кто будет ходить на эти матчи? Или играть без зрителей? В общем, логики нет никакой. И футбол, и хоккей — для зрителей.
Пока есть такая необходимость, на всех аренах будут соблюдаться все меры предосторожности в период этой эпидемиологической обстановки. Да, пока не будет возможности играть при полных аренах, тем не менее все команды должны играть в своих городах и на своих домашних аренах», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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