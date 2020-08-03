Никита Трямкин ─ о Питерсе: пока притираемся. Нужно время, чтобы понять новые требования

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги контрольного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«Летний хоккей. Уфимская молодёжь бежит, бьётся, толкается, доказывает — даже в тех моментах, когда ты этого не ждёшь. Мы сегодня молодцы, команда победила, сыграла на результат. Не реализовали, к сожалению, много шансов, но у нас ещё есть время, чтобы поработать над этим компонентом. Что касается движения, то наша команда здорово бежала вперёд.

Что успел подметить для себя в работе с Биллом Питерсом? Пока привыкаем и притираемся. Нужно ещё немного времени, чтобы понять новые требования. В принципе всё получается. Не буду пока раскрывать все секреты, в какой хоккей мы будем играть. Всё сами увидите. Ближе к началу чемпионата будет более ясная картина по игре «Автомобилиста».

Сильно ли соскучился по хоккею? Конечно, столько времени дома был. Когда сезон для нас закончился, первый месяц провёл на паузе — отдохнул и провёл время с семьёй, а потом начал самостоятельно тренироваться: приобрёл тренажёры, штангу, велосипед. Занимался дома. Сложное время было, ты просто сидишь в изоляции и не знаешь, чем тебе заняться. Как игралось в Уфе с 10 процентами зрителей? Безусловно, лучше, чем без зрителей вообще. Ты слышишь болельщиков, их эмоции. Когда играешь в тишине, это больше похоже на тренировку», ─ приводит слова Трямкина пресс-служба КХЛ.