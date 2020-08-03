Кульбаков: были предложения, но в «Сочи» у меня будет больше шансов и игрового времени

Голкипер «Сочи» Иван Кульбаков прокомментировал переход в клуб из Краснодарского края, а также поделился ожиданиями от предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«У меня были предложения из других клубов, но, взвесив всё, решили, что здесь, в «Сочи», будет больше шансов и больше игрового времени. Придал ли уверенности успешный сезон в «Нефтянике» в ВХЛ? Ну, тот успех зависел не только от меня. За номинации лучшего вратаря недели в ходе чемпионата спасибо всей команде. Это не только моя заслуга. У нас была хорошая команда, коллектив, поэтому получился неплохой сезон.

Ожидания от предстоящего турнира Sochi Hockey Open? Я ещё не играл на этом турнире, думаю, будет интересно. Особенно сейчас, когда команды под нагрузкой и у всех такой летний хоккей. Этим вообще интересны предсезонные турниры. Здесь рано рассуждать кто сильнее, кто слабее. Даже в прошлом году я участвовал в одном из предсезонных Кубков (Кубок ЛЖД. – Прим. «Чемпионата»), тогда ребята из «Динамо Рига» выиграли турнир, а в сезоне они выступили не очень хорошо. Так что регулярный сезон – это уже другая история. Просто нужно выходить на каждый матч с желанием побеждать и биться до конца», ─ приводит слова Кульбакова сайт хоккейного агентства Winners.