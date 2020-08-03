Бочаров: при Питерсе в «Автомобилисте» очень активные тренировки и интересные упражнения
Нападающий «Автомобилиста» Станислав Бочаров подвёл итоги контрольного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Приятное впечатление от дебюта за новый клуб, тем более наша команда сегодня выиграла, поэтому вдвойне приятно. Мы старались играть в свою игру, несмотря на то что сейчас тяжело — идёт предсезонная подготовка. Как видим, у нас это получилось. На что делает акцент Билл Питерс? В первую очередь это интенсивность. У нас очень активные тренировки, очень интересные упражнения», ─ приводит слова Бочарова пресс-служба лиги.
Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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