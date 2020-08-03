Андрей Свечников ─ первый россиянин за 5 лет, оформивший хет-трик в плей-офф НХЛ

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоялся второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). «Ураганы» повели 2-0 в серии до трёх побед.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, оформивший хет-трик. Таким образом, Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, который забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, который 18 апреля 2015 года оформил хет-трик в ворота «Миннесоты Уайлд».

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