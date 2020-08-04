Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши устроил яркую драку с игроком «Тампы» Янни Гурдом

В эти минуты на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) проходит первая встреча кругового турнира НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт в игре равный – 2:2.

На 15-й минуте второго периода, при счёте 2:0 в пользу «Тампы», 33-летний американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши спровоцировал драку с 28-летним форвардом номинальных хозяев Янни Гурдом, нанеся ему несколько ударов в спину в середине площадки. В итоге игроки сбросили краги у скамейки «Тампы», проведя яркий кулачный поединок, в результате которого оба нападающих остались на ногах, прежде чем их разняли судьи, хотя по общему количеству нанёсенных ударов впереди Оши. Оба игрока получили по 5 штрафных минут.

Видео драки Ти Джей Оши – Янни Гурд доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Однако больше от этой драки выиграл «Вашингтон», так как спустя 3 минуты они сократили отставание в счёте до минимального – 1:2, а ещё через 2 минуты Евгений Кузнецов и вовсе сравнял – 2:2.