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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился второй игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и три матча в группах.

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (2-0). Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший три шайбы. Россиянин оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф. Трижды ему ассистировал финский нападающий Себастьян Ахо.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
03 августа 2020, понедельник. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Ватанен) – 04:32' (5x5)   1:1 Панарин (Строум, Деанджело) – 12:05' (5x3)   2:1 Свечников (Ватанен, Ахо) – 21:11' (5x4)   3:1 Мартинук (Гики, Макгинн) – 22:22' (5x5)   4:1 Свечников (Ахо) – 54:02' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 2:3 (1-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
03 августа 2020, понедельник. 21:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Лаури, Рослович) – 07:18' (5x5)   0:2 Лаури (Рослович, Моррисси) – 25:43' (5x5)   1:2 Линдхольм – 31:29' (5x5)   2:2 Беннетт (Лучич, Ханифин) – 37:29' (5x5)   2:3 Элерс (Пионк, Коннор) – 50:24' (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кучеров (Пойнт) – 12:53' (5x5)   2:0 Стивенс (Макдона, Марун) – 27:48' (5x5)   2:1 Паник (Гудас, Эллер) – 37:24' (5x5)   2:2 Кузнецов (Орлов, Бекстрём) – 39:32' (5x4)   3:2 Кучеров – 65:00' (ПБ)

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 5:3. Номинальные хозяева забросили четыре шайбы в третьем периоде.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
04 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Стивенсон (Карлссон, Стоун) – 01:04' (5x5)   1:1 Павелски (Янмарк, Хейсканен) – 27:50' (5x5)   1:2 Олексяк (Комо, Хейсканен) – 28:32' (5x5)   1:3 Перри (Хейсканен, Хинц) – 32:42' (5x4)   2:3 Стоун (Казинс, Уайтклауд) – 49:46' (5x5)   3:3 Шмидт (Смит) – 51:15' (5x5)   4:3 Каррье (Шмидт, Ривз) – 54:47' (5x5)   5:3 Карлссон (Руа) – 59:39' (en)

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1 (1-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кросби (Гюнцель, Шири) – 04:25' (5x5)   2:0 Цукер (Шири, Дюмулен) – 54:41' (5x5)   2:1 Котканиеми (Лехконен, Питри) – 57:50' (5x5)   3:1 Гюнцель (Раст) – 59:50' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:3 (1-1). Хет-трик оформил Коннор Макдэвид.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 00:19' (5x5)   2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 04:05' (5x5)   2:1 Кейн (Дебринкэт, Куккук) – 09:06' (5x5)   3:1 Эннис – 21:44' (5x5)   3:2 Куккук (Дебринкэт, Дак) – 24:22' (5x5)   3:3 Мяяття (Дак, Кейн) – 35:13' (5x5)   4:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Чиассон) – 37:10' (5x4)   5:3 Нил – 47:25' (5x5)   6:3 Чиассон – 48:05' (5x5)
Овечкин: у «Вашингтона» не было много моментов, но мы пытались найти свой путь
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