Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился второй игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись три матча серий плей-ин и три матча в группах.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (2-0). Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, забросивший три шайбы. Россиянин оформил первый хет-трик в иcтории «Харрикейнз» в плей-офф. Трижды ему ассистировал финский нападающий Себастьян Ахо.

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 2:3 (1-1).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б.

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 5:3. Номинальные хозяева забросили четыре шайбы в третьем периоде.

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1 (1-1).

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:3 (1-1). Хет-трик оформил Коннор Макдэвид.