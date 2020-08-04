Рирден: «Вашингтон» прижал «Тампу» в силовой манере. Чем жёстче играли, тем было полезнее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подвёл итоги матча кругового турнира квалификации Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б).



«Нам удалось отыграть две шайбы в матче с очень хорошо покатившей командой и выровнять положение. Я чувствовал, что нам удалось нащупать свою игру, а при помощи силовой манеры прижать их. Чем жёстче мы играли, тем больше пользы нам это приносило», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Илья Ковальчук, проведшие на льду 21 минуту 29 секунд и 17 минут 5 секунд соответственно, результативных баллов не набрали, при этом показатель полезности экс-игрока «Монреаля» составил «-1». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова.