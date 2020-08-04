Агент Налимова: в КХЛ особо не видно команд, где можно поиграть
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского вратаря системы «Чикаго Блэкхоукс» Ивана Налимова, рассказал о будущем своего клиента после сдвига начала нового сезона в АХЛ.
«По Ивану после решения АХЛ о переносе начала сезона ситуация не изменилась. Мы об этом знали, но там сборы и выставочные турниры начнутся раньше. Поэтому в целом пока ничего не меняется. Всё в формате, на который мы рассчитывали.
Что касается варианта остаться в КХЛ, посмотрим. Пока такой мысли нет. Особо не видно команд, где можно поиграть. Если какой-то вариант в России возникнет, мы его рассмотрим. При этом мне надо будет созвониться с американской стороной и узнать её мнение на этот счёт», — цитируют Налимова «Известия».
Алтыбармакян — о переносе старта сезона в АХЛ: мои планы никак не изменились
- 4 августа 2020
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