Санников — о контракте с «Сибирью»: хотели с агентом одно, получили немного другое

Нападающий «Сибири» Степан Санников рассказал о возвращении в Новосибирск и процессе переговоров с родным клубом.



«Что было, то было. Контракт в итоге подписан ― это главное. Значит, что обе стороны в итоге всем довольны. В подробностях не хотелось об этом говорить. Переговоры ― наша внутренняя кухня. Хотели с агентом одно, получили немного другое. Но ничего страшного. Особо обсуждать тему денег не хочется. Я прекрасно понимал заранее, что зарплаты в лиге упадут очень сильно. Это было очевидно.



Со своей стороны я хотел найти команду к началу сборов, но все переговоры шли достаточно тяжело. Вариантов, скажу честно, было немного. Прошло две недели, на дворе август, нужно вливаться в команду. Дальше тянуть уже было нельзя. Когда ребята проходят предсезонку вместе, сообща переносят тяжёлые нагрузки, это больше сплачивает. Если ты не прошёл это, стать частью команды гораздо тяжелее. По крайней мере для меня. Тактически, если ты приходишь со стороны, можно подстроиться довольно быстро. Важнее микроклимат в коллективе, который закладывается летом», — цитирует Санникова Sport24.

Нападающий Степан Санников вернулся в «Сибирь», подписав контракт на один сезон