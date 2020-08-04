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Ривз — о преклонении колена: не все в нашей стране свободны. И я вырос среди таких людей

Ривз — о преклонении колена: не все в нашей стране свободны. И я вырос среди таких людей
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал решение опуститься на колено перед матчем кругового турнира квалификации Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:3).

«В первую очередь хочу заявить, что ни в коей мере не пытался оскорбить флаг или людей, которые сражались за страну. Я с величайшим уважением отношусь к тем, кто прошёл через такие испытания, сражался и погиб за свободу нашей страны.

Владелец нашего клуба Билл Фоли – один из самых интересных людей, с которыми мне довелось встретиться. А он военный. Так что речь шла совсем о другом. Эти люди улетают за океан, участвуют в боевых действиях, подолгу не видят родных и близких.

Но возвратившись домой, они видят, что не все в нашей стране свободны. И я вырос среди таких людей. Не все по-настоящему свободны в нашей стране. Сейчас об этом стали говорить намного чаще. Особенно в соцсетях. Там произошёл настоящий взрыв», – цитирует Ривза пресс-служба НХЛ.

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