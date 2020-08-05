Игрок «Виннипега» Пулман разбил лицо, бросившись под шайбу

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Калгари». В составе «Виннипега» отличился Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи российского защитника Дмитрия Куликова и ещё один гол забил Эндрю Копп. В составе «Калгари» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Шон Монахан и Мэттью Ткачук.

В одном из эпизодов игрок «Виннипега» Такер Пулман лёг под бросок Микаэля Баклунда. Шайба с близкого расстояния прилетела в лицо защитнику и разбила его до крови.

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На данный момент счёт в серии 1-1.