Кенневилль: «Флорида» должна извлечь уроки из матча с «Айлендерс» и изменить ситуацию
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением о втором матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) в квалификационном раунде Кубка Стэнли.
«В сегодняшнем матче мы заработали несколько небрежных удалений, которых можно было избежать. В ключевые моменты мы должны играть с большим самообладанием. Теперь нам нужно смотреть в будущее, все наши мысли о завтрашней игре. Очевидно, что все чувствуют разочарование. Мы должны извлечь уроки из некоторых ситуаций, которые с нами случились, и должны изменить ситуацию», ─ приводит слова Кенневилля пресс-служба лиги.
После этой встречи «Айлендерс» ведут со счётом 2-0 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флоридой Пантерз» состоится сегодня, 5 августа.
Тротц ─ о победе над «Флоридой»: мы должны забыть про этот матч, он уже не имеет значения
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