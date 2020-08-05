АХЛ отменила Звёздный уик-энд, запланированный на конец января — начало февраля 2021 года

Американская хоккейная лига отменила Звёздный уик-энд, запланированный на конец января 2021 года. Он должен был пройти в Лавале 31 января — 1 февраля.

Ранее Американская хоккейная лига на своём официальном сайте назвала предполагаемую дату старта сезона-2020/2021. Управляющий совет лиги принял решение перенести начало регулярного чемпионата на 4 декабря. Отмечается, что дальнейшие детали относительно календаря матчей будут определены позже.



АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ. Позже АХЛ, CHL и USHL решили не доигрывать сезон-2019/2020.