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New York Post: «Рейнджерс» уже успели стать командой Шестёркина

New York Post: «Рейнджерс» уже успели стать командой Шестёркина
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель журнала New York Post считает, что клуб «Каролина Харрикейнз» абсолютно заслуженно победил «Нью-Йорк Рейнджерс» во всех матчах серии плей-ин в Восточной конференции (3-0).

«Это поражение даёт команде из Нью-Йорка 12,5-процентные шансы выиграть драфт-лотерею. 10 августа может оказаться, что это поражение уже будет не таким обидным.

Стоит признать, что команда из Нью-Йорка даже отдалённо не напоминала тот коллектив, который ярко проявил себя в концовке регулярного чемпионата. Появление в составе российского голкипера Игоря Шестёркина придало команде новый импульс.

Возможно, этого импульса как раз не хватало в первых двух встречах. Пусть к Хенрику Лундквисту не может быть особых претензий, но за эти месяцы «Рейнджерс» уже успели стать командой Шестёркина», — полагает журналист.

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