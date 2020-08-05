Бриндамор — о победе «Каролины»: если бы не Раймер, матч был бы проигран

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги третьего матча квалификации Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1, 3-0 в серии) и прокомментировал решение выпустить на матч вратаря Джеймса Раймера.



«С человеческой природой ничего не поделать. Мы вели в серии 2-0. «Рейнджерс», разумеется, не собирались сдаваться по-тихому, да и сами мы начали игру совсем не так, как следовало. Но такое бывает, и именно поэтому команде так нужен крутой вратарь, и именно он оставил нас в этой игре. Раймер был феноменален.



В конце концов мы ввязались в драку, нашли свою игру, но если бы не Раймс, нам было бы не во что ввязываться, потому что матч был бы проигран. С вратарями мы с самого начала решили, что дадим сыграть обоим именно в этой очерёдности. Оба парня прекрасно выглядели в тренировочном лагере, и когда мы увидели расписание, в котором нам предстояли три матча за первые четыре дня, использовать обоих вратарей было несложным решением.



Скажу честно, не ожидал, что оба покажут себя в этой серии настолько здорово. Сегодняшний перформанс Раймера был просто невероятным. Я, конечно, очень рад за всю команду, но особенно за этих двух парней. Они заслужили это», – цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

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