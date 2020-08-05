Торторелла: разбор матча с журналистами «Коламбусу» не поможет. Надеюсь, вы это поймёте

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла не стал подробно комментировать поражение во втором матче серии плей-ин в Восточной конференции с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3, 1-1).

«Вы знаете, я вообще не собираюсь разбирать матч. «Торонто» был сильнее. Мы выглядели плохо. Но сейчас мне неинтересно это обсуждать. Сейчас нашей команде не поможет разбор матча с журналистами. Надеюсь, вы сможете это понять», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райлли. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.