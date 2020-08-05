Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у двух хоккеистов «Сочи»
Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба «Сочи», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
«ХК „Сочи“ уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз „коронавирусная инфекция“ подтверждён Роспотребнадзором у двух игроков клуба», — сообщили в пресс-службе лиги.
Ранее издание Sport24 утверждало, что в ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. В связи с этим участие команды Александра Андриевского на Sochi Hockey Open находилось под вопросом. В итоге «Сочи» принимает участие в домашнем предсезонном турнире, играя молодёжной командой.
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