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КХЛ представит календарь сезона 2020/2021 7 августа в 18:30 мск

КХЛ представит календарь сезона 2020/2021 7 августа в 18:30 мск
Хоккей / КХЛ 0

Календарь сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги будет представлен 7 августа в 18:30 мск, сообщается в официальном «твиттере» организации. В новом сезоне должны принять участие 23 команды. Количество клубов сократилось после решения приморского «Адмирала» пропустить следующий чемпионат.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что «Торпедо» в новом сезоне КХЛ снова будет выступать в Восточной конференции. В минувшем сезоне нижегородский клуб представлял Западную конференцию.

Также функционер сообщил, что иностранные клубы начнут сезон в КХЛ на выезде и вернутся домой к середине сентября. При этом нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.

Морозов: «Барыс» уже разговаривал с клубом КХЛ, чтобы перенести матчи в этот город
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