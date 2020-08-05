Афанасьев: за океаном играем в другой стиль хоккея. В сборной пришлось перестроиться

Нападающий олимпийской сборной России U20 Егор Афанасьев подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (10:0).



«10:0 – счёт матча. Соответственно, все ребята молодцы, старались на 100%. Готовимся к следующему матчу.



Я считаю, что нельзя сравнивать МХЛ и лигу Онтарио. Здесь есть хорошие игроки, есть они и за океаном. Просто нельзя сравнить эти лиги, они разные. Мне нравится играть в Онтарио, я провёл там первый сезон, а в МХЛ никогда не играл.



Есть такой момент, что хоккеисты, играющие за океаном, лучше понимают друг друга. Мы уже играем в другой стиль хоккея – всё вперёд. Игорь Николаевич Ларионов поставил нам задачу играть в командный хоккей, так что пришлось перестроиться», — передаёт слова Афанасьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.