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«Флорида» — «Айлендерс»: Бобровский отразил 90,9% бросков, Варламов — 86,4%

«Флорида» — «Айлендерс»: Бобровский отразил 90,9% бросков, Варламов — 86,4%
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз» провели третий матч серии плей-ин. Победу со счётом 3:2 одержала команда Джоэля Кенневилля. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс».

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22 (90,9%). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 19 бросков из 22 (86,4%).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Флориды» Эрик Хаула, ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов. Ближе к перерыву «островитяне» отыгрались усилиями нападающего Жана-Габриэля Пажо. На старте третьего периода «пантеры» обеспечили себе преимущество в два гола, точные броски удались форвардам Майку Хоффману и Брайану Бойлу. В концовке «островитяне» сократили разрыв до минимума усилиями Брока Нельсона, но отыграться не сумели.

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