Хоффман: Бобровский наглухо закрыл дверь перед «Айлендерс». Он проводит прекрасную серию

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, 1-2 в серии) высоко оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского.
«Боб наглухо закрыл перед ними дверь. Он проводит прекрасную серию, и мы рассчитываем на него в дальнейшем», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Флориды» Эрик Хаула, ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов. Ближе к перерыву «островитяне» отыгрались усилиями нападающего Жана-Габриэля Пажо. На старте третьего периода «пантеры» обеспечили себе преимущество в два гола, точные броски удались форвардам Майку Хоффману и Брайану Бойлу. В концовке «островитяне» сократили разрыв до минимума усилиями Брока Нельсона, но отыграться не смогли.
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