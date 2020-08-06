Купер ─ о матче с «Бостоном»: мне нравится хоккей, который сейчас показывает «Тампа»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о матче с «Бостон Брюинз» (3:2) в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли.

«Я просто напомню, что «Бостон» был лучшей командой регулярного чемпионата. Там мы видим выдающийся состав. Игроки, которыми можно гордиться. Если честно, я очень счастлив тем, как мы здорово действовали в защите. В третьем периоде «Брюинз» дважды играли в большинстве, но мы выстояли.

Мне нравится хоккей, который мы сейчас показываем. Когда ты пропускаешь только две шайбы от таких сильных команд, как «Вашингтон» и «Бостон», это совсем неплохо. Но мы смотрим вперед и теперь ждем матч с «Филадельфией», ─ приводит слова Купера пресс-служба лиги.

В этом матче российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 36 секунд, отдал голевую передачу на Брейдена Пойнта и заработал удаление. Михаил Сергачёв отыграл 17 минут 54 секунды, результативными действиями не отметился.