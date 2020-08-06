Форварды «Виннипега» Шайфли и Лайне могут сыграть в 4-м матче серии с «Калгари»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал о состоянии травмированных игроков команды — нападающих Марка Шайфли и Патрика Лайне – перед четвёртым матчем серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Калгари Флэймз» (счёт в серии ─ 1-2).

«Сегодня большая часть команды не тренировалась, так как ребята провели два матча за два дня. Они выйдут на раскатку завтра, и тогда мы будем лучше понимать, как обстоят дела. Сейчас всё зависит от врачей. Как только игрок сможет тренироваться, его шансы на возвращение в состав увеличиваются. Но я вряд ли будут владеть всей информацией до завтра.

В любой решающей игре хочется играть без страха, чтобы чувствовать себя свободно. Не хотелось бы употреблять слово «расслабленно», потому что оно подразумевает несерьёзный подход. Но играть нужно без страха. Это поможет. Иногда команды, которым некуда отступать, получают от этого дополнительный заряд энергии. Нам нужно было сегодня отдохнуть, завтра мы будем быстрее», ─ приводит слова Мориса пресс-служба лиги.

Четвёртый матч серии между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз» состоится завтра, 7 августа. Начало встречи ─ в 05:30 мск.